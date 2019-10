Chirokapel wordt opnieuw walhalla voor Trappistenfans Ben Conaerts

02 oktober 2019

13u06 0 Niel Op zaterdag 5 en zondag 6 oktober wordt de chirokapel in de Kerkstraat ingepalmd door de 28ste editie van de Trappistenfeesten. Het evenement gaat al mee sinds 1992 en is in de loop der jaren uitgegroeid tot een must voor liefhebbers van Trappist.

Bierliefhebbers kunnen op de Trappistenfeesten opnieuw genieten van een bijzonder uitgebreid aanbod aan Trappistenbieren. De klassiekers uit de Belgische abdijen Westmalle, Westvleteren, Achel, Chimay, Orval en Rochefort mogen evenals de Nederlandse La Trappe en Zundert en de Amerikaanse Spencer natuurlijk niet ontbreken. Maar je kan ook kennismaken met nieuwe Trappistenbieren uit onder meer Italië en Oostenrijk. De opvallendste nieuwigheid deze editie is een gin-tonic die onder meer bestaat uit Oostenrijkse Trappistengin.

Voor wie geen bieren lust, valt er ook ander lekkers te proeven, zoals verschillende Trappistenwijnen en -likeuren. Zelfs de koffie en de thee die worden geserveerd, zijn afkomstig uit een Trappistenklooster. Om de honger te stillen, kan je proeven van een degustatieplankje en Trappistenbitterballen.

De Trappistenfeesten vinden plaats op zaterdag van 14 tot 1 uur en op zondag van 14 tot 18 uur. De opbrengst van het evenement is bestemd voor de lokale Chiro Hiro. De toegang is gratis. Meer info is te vinden op de website www.trappistenfeesten.be.