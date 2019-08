Charris (19) stoot door naar finale Miss Fashion Ben Conaerts

15u57 12 Niel Charris Fuchs (19) uit Niel heeft het tot in de finale geschopt van de modellenwedstrijd Miss Fashion. Zij is een van de 25 kandidaten die nog in de running zijn voor het kroontje.

“Vriendinnen van me hadden al eens deelgenomen aan Miss Fashion en vertelden me dat ze tijdens de wedstrijd helemaal zijn opengebloeid”, vertelt Charris, die zopas is afgestudeerd als haarstyliste. “Dat heeft me op het idee gebracht om mezelf ook in te schrijven. Ik hoop op die manier mijn zelfvertrouwen een boost te kunnen geven en een aantal fijne, leerrijke ervaringen mee te kunnen maken. Dat laatste is al zeker gelukt, want we hebben al superleuke workshops en danslessen gehad.”

Charris heeft intussen de halve finale al overleefd en zit momenteel bij de laatste 25 kandidaten die nog in de running zijn. “Ik ben al heel trots dat ik zo ver geraakt ben”, zegt de Nielse. “Ik had eigenlijk geen enkele ervaring als model toen ik mezelf inschreef. Het is de voorbije maanden al een onvergetelijk avontuur geweest. Nu ben ik volop bezig met campagne voeren, vlogs opnemen en aftellen naar de grote finale. Die vindt plaats op 31 augustus in Theater Elckerlyc in Antwerpen.”

Wie Charris wil steunen, kan een sms sturen met de boodschap ‘MF 10’ naar 6045.