Campagne ‘Behaag... Natuurlijk’ kent succesvolle editie: 15.000 planten meer verkocht dan vorig jaar Ben Conaerts

18 november 2019

13u32 0 Niel De campagne ‘Behaag… Natuurlijk’ van Natuurpunt was een groot succes. Met de verkoop van 8.646 planten, 342 knotwilgpoten en 70 bijenhotelletjes werd het op drie na beste resultaat geboekt sinds de start van de actie in 1994.

“We zijn bijzonder blij,” reageert Erik De Keersmaecker van Natuurpunt Rupelstreek. “Tegenover vorig jaar werden bijna 15.000 planten meer verkocht. Ook de verkoop van liefst 70 bijenhotelletjes stemt ons tevreden. Deze hotelletjes worden vervaardigd bij arbeidszorgbedrijf Den Atelier in Niel. Daar zijn ze momenteel hard aan het werk om de bestelling tijdig klaar te krijgen tegen het verdeelmoment op vrijdag 6 december en zaterdag 7 december. Mensen die een bestelling plaatsten kunnen dan hun bestelling afhalen op de verdeelplaats in hun gemeente.”

Met ‘Behaag… Natuurlijk’ wil Natuurpunt het aanplanten van streekeigen struiken en bomen, fruitbomen en knotwilgpoten promoten. De actie liep dit jaar in dertig Antwerpse gemeenten. De topverkoop werd dit jaar gerealiseerd in de gemeente Kapellen, waar 7.949 planten werden verkocht. In de Rupelgemeenten haalde gemeente Schelle de beste cijfers met 3.015 verkochte planten, op ruime afstand gevolgd door gemeente Rumst met 1.776 verkochte planten.