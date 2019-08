Cafébaas Dave Jacobs (38) is Belgisch kampioen biertappen: “Ondanks bibberende handen in de finale” Ben Conaerts

19 augustus 2019

16u48 0 Niel Dave Jacobs (38), uitbater van café Sportif in Niel, is Belgisch kampioen biertappen geworden. De Nielenaar bleek op het Open Tap Kampioenschap, dat mee georganiseerd werd door Stella Artois, de beste van dertig deelnemers. “Ik hoor al langer van mensen dat ik goeie pinten kan tappen. Maar nu is het ook bewezen”, glundert de kampioen.

De beste getapte pinten van het land? Die vind je in café Sportif in Niel. Uitbater Dave Jacobs is vorige vrijdag voor het eerst Belgisch kampioen biertappen geworden. Hij was er de beste van dertig deelnemers van over het hele land. “Ik kan het nog altijd niet goed geloven. Ik kreeg van mijn klanten al langer te horen dat ik echt goeie pinten kan tappen. Daarom heb ik beslist om mezelf in te schrijven voor het Open Tap Kampioenschap. Maar ik zou al blij geweest zijn met een plaats bij de laatste acht. Belgisch kampioen, daar had ik nooit van durven dromen. Ik heb vroeger vaak aan sport gedaan. Maar ik had nooit gedacht dat ik in iets Belgisch kampioen zou worden.” (lacht)

Bibberende handen

Een perfecte pint bier tappen: het lijkt simpel, maar dat is het niet. Zeker niet als een deskundige jury op je vingers staat te kijken. “Ik denk niet dat ik ooit al zo zenuwachtig ben geweest”, zegt Dave. “Mijn handen waren heel hard aan het bibberen. Opeens besef je dat je in de finale staat van het Belgisch kampioenschap. Maar mijn ervaring heeft me er doorheen geholpen. Toen ik acht jaar geleden met mijn café begon, had ik nog nooit achter de toog gestaan. Maar sindsdien volg ik elk jaar een tapcursus en dan weet je waar je allemaal op moet letten: hoe je de glazen moet reinigen, hoe je de pinten moet afschuimen en presenteren... De laatste pinten die ik tapte, hadden allemaal een identieke schuimkraag van drie centimeter. Daarmee heb ik volgens de jury het verschil gemaakt.”

Toen ik acht jaar geleden met mijn café begon, had ik nog nooit achter de toog gestaan. Maar sindsdien volg ik elk jaar een tapcursus en dan weet je waar je allemaal op moet letten. Dave Jacobs, Belgisch kampioen biertappen

Adreskaartjes

Dave houdt aan zijn titel een plakkaat en een wisselbeker over. Beide krijgen een ereplaats in zijn café. “Het is niet alleen een mooie erkenning, het is ook prachtige reclame voor mijn zaak”, glundert hij. “Meteen na het Belgisch kampioenschap zijn er al heel veel mensen adreskaartjes komen vragen, omdat ze zeker eens een pintje willen drinken dat getapt is door de Belgisch kampioen. (lacht) Ik heb echt geen idee wat ik mag verwachten, maar ik hoop dat dit wel een boost zal geven. In Niel weten ze al langer dat ze voor goeie pintjes naar café Sportif moeten komen. Maar met deze titel weten ze dat hopelijk ook in de rest van het land. Al zullen nieuwsgierigen wel nog tot donderdag geduld moeten hebben. Ik geniet momenteel nog van mijn laatste dagen vakantie.”