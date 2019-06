Café Sportif viert 80ste verjaardag met strandfestival Ben Conaerts

15u15 4 Niel Café Sportif pakt dit weekend uit met een heus strandfestival: ‘Ibizerd Beach’. Caféuitbater Dave Jacobs heeft daarvoor vlak voor zijn café een heus strand van zo’n 500 vierkante meter laten aanleggen.

“Café Sportifke bestaat dit jaar 80 jaar”, zegt Dave. “Daarom wou ik eens iets speciaals doen en een strandfestival organiseren. Het heeft de naam ‘Ibizerd Beach’ gekregen, een verwijzing naar het eiland Ibiza en de Biezerdwijk waar we ons hier bevinden. Het is een eenmalig evenement, speciaal voor onze 80ste verjaardag. Omdat je geen strandfestival kan hebben zonder strand, heb ik van betonfabriek Coeck 45 ton zand ter beschikking gekregen. Daarmee kunnen we een strand van zo’n 500 vierkante meter vormen.”

Twee dagen lang, zaterdag 8 en zondag 9 juni, vormt het strand het decor voor heel wat animo. Op zaterdag komt vanaf 14 uur een aantal dj’s voor de nodige houseplaten zorgen. “Dat wordt een beetje ons Tomorrowland”, glimlacht Dave. “Op zondag bieden we vanaf 15 uur een podium aan enkele dj’s uit Niel die meer commerciële muziek zullen draaien. Om 14 uur is er hier ook een kinderdisco. Nog een leuk extraatje is onze mechanische surfplank. De bedoeling is om zo lang mogelijk op de plank te blijven staan. Wie daar het beste in slaagt, wint een prijs.”