Café Sportif ruilt biljarttafel in voor loopbanden om geld in te zamelen voor 100 kilometer van Kom op Tegen Kanker Toon Verheijen

22 februari 2020

13u04 0 Niel De klanten van café Sportif in Niel die een potje willen komen biljarten zaterdag, zijn er aan de voor de moeite. Cafébaas Dave Jacobs heeft zijn biljarttafel even ingeruild voor twee loopbanden. Niet permanent, maar speciaal voor een actie voor het goede doel. De organisatoren hopen flink wat geld in de zamelen om te kunnen deelnemen aan de 100 kilometer run van Kom op Tegen Kanker.

Een team van tien sportievelingen wil eind maart deelnemen aan de 100 kilometer. Niet met één team dus, maar met twee en daar is een startbudget voor nodig van 5.000 euro. “Vorig jaar hadden we een cavaverkoop en een Thaise avond georganiseerd, maar dit jaar wilden we nog iets extra doen”, vertelt Amy Gille. “En omdat Dave ook meeloopt, was het snel beklonken om in het café iets te doen. Mensen kunnen ons sponsoren en een gokje doen hoeveel kilometer we uiteindelijk zullen afleggen op twaalf uur.”

Dave zelf liep in het verleden al twee marathons en dankzij deze actie is hij terug aan het lopen gegaan. “Voor het goede doel en het is ook nog eens goed voor mijn fysiek”, lacht Dave. “Ik heb zelf toch 8,5 kilometer kunnen lopen. Hopelijk levert het flink wat op. De klanten kunnen gerust zijn. De biljart komt na zaterdag terug hoor (lacht).”