Café Sportif gaat twaalf uur lopen voor Kom op tegen Kanker Ben Conaerts

20 februari 2020

16u29 0 Niel Café Sportif vormt op zaterdag 22 februari het decor voor een bijzonder sportevenement. Een team van tien sportievelingen, onder wie cafébaas Dave Jacobs zelf, gaat er de uitdaging aan om twaalf uur aan een stuk te lopen. De opbrengst gaat integraal naar Kom op tegen Kanker.

Twaalf uur aan één stuk lopen: dat is de uitdaging waar tien sportievelingen zich zaterdag aan zullen wagen in café Sportif. Dat doen ze om geld in te zamelen voor een deelname aan de 100-kilometerrun voor Kom op tegen Kanker in Knokke-Heist. Een van de lopers is café-uitbater Dave Jacobs, die voor de gelegenheid de biljart in zijn café vervangt door een loopband. “Twee moedigen lopen elk twee uur, maar ik ben een van de acht lopers die het bij één uur houdt”, legt hij uit. “Misschien dat ik vroeger ook nog twee uur zou hebben aangekund, maar dat zit er vandaag niet meer in, vrees ik.” (lacht)

Om te slagen in hun uitdaging, kunnen Dave en co alle steun gebruiken. Ze hopen dan ook dat ze zaterdag op heel wat supporters kunnen rekenen als ze zich van 10 tot 22 uur in het zweet lopen. Je kan doorlopend iets eten en iets drinken, bekende Nielenaar Pirre Mampaey komt wafels bakken en na afloop wacht er nog een kleine afterparty. Wie een financiële bijdrage wil leveren, kan dat doen in een groot roze spaarvarken. Alle opbrengst van de dag gaat naar Kom op tegen Kanker.