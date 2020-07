Café Den Tighel heropent met nieuwe uitbaters Ben Conaerts

07 juli 2020

17u21 0 Niel Café Den Tighel in de Dorpsstraat in Niel heeft dinsdag voor het eerst in vier maanden tijd weer de deuren geopend. Voortaan staat Shauny De Wachter (27) er samen met haar mama Sabrina aan het roer.

Café Den Tighel moest de afgelopen maanden noodgedwongen de deuren toehouden door de coronamaatregelen. In die periode is er met Shauny De Wachter een nieuwe uitbaatster gekomen. Zij verdiende eerder al haar strepen in onder meer Brasserie De Schorre in Boom en staat nu samen met haar mama Sabrina achter de tapkasten van Den Tighel.

“Ik ben opgegroeid in de horeca”, zegt ze, “maar het is nu de eerste keer dat ik mijn eigen baas kan zijn. Een maand geleden zag ik het overnamepapier dat hier voor de raam hing. Ik maakte er een foto van en stuurde hem naar mijn mama. ‘Wat denk je?’ vroeg ik. Daarna is het heel snel gegaan. Op een maand tijd was alles in kannen en kruiken”, zegt Shauny, die al vier jaar in Niel woont.

Voor de vaste klanten van Den Tighel zal er weinig veranderen. “Het blijft hier sowieso een volks café. Alle verenigingen die hier vroeger kwamen, blijven welkom. We gaan wel een nieuw logo lanceren, de muren een laagje verf geven en het interieur verfraaien met fotocanvassen waarop het oude Niel wordt afgebeeld. We hebben heel wat oudere klanten, dus een vleugje nostalgie is hier wel welkom.”

Dinsdag werden alvast de eerste klanten weer verwelkomd. “De dag is rustig begonnen, maar net wanneer ik me zorgen begon te maken, is het volk toegestroomd”, glimlacht Shauny. “Elke dinsdag houden we een speciale actie waarbij je voor de eerste tas koffie een gratis zelfgebakken koffiekoek krijgt. En straks (dinsdagavond, red.) houden we een klein feestje.”

Den Tighel is alle dagen open, behalve op maandag.