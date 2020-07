Buurtzorglijn start met campagne rond ‘Warme dagen’ Ben Conaerts

27 juli 2020

17u59 0 Niel De Nielse Buurtzorglijn zet de komende weken in op de campagne ‘Warme dagen’. De plaatselijke senioren ontvangen een postkaart met tips en adviezen over hoe ze zich kunnen beschermen op dagen dat het kwik omhoog schiet.

Met enkele warme dagen in aantocht wil het gemeentebestuur haar inwoners sensibiliseren om goed voor zichzelf en anderen te zorgen. “Om de senioren nog eens extra te informeren over de warme dagen, gaan enkele vrijwilligers van de Buurtzorglijn Niel hen een postkaart bezorgen”, zegt schepen voor Welzijn Anne Troch (Open VLD). “Daarop worden tips en adviezen opgelijst, zoals voldoende en regelmatig drinken, de woning koel houden en lichte kleding dragen. Ook krijgen ze een visitekaartje over de Buurtzorglijn.”

Oudere inwoners en andere kwetsbare of hulpbehoevende Nielenaren konden al sinds de start van de coronacrisis bij de Buurtzorglijn terecht voor een helpende hand. Voor veel Nielenaren, vooral 70-plussers, was dat een welgekomen initiatief waar ze steun en bijstand vonden. De Buurtzorglijn wil deze ondersteuning nu graag verder zetten voor andere, niet noodzakelijk coronagerelateerde bijstand.

De Buurtzorglijn is op werkdagen telefonisch bereikbaar op tel. 03 451 11 10, van maandag tot donderdag tussen 9 en 12 uur en van 13.30 tot 16 uur en op vrijdag van 9 tot 12 uur.