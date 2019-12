Burgemeester Tom De Vries (Open Vld) heeft geen voorkeur voor paars-groen of paars-geel: “Inhoud is het belangrijkste” Ben Conaerts

04 december 2019

13u58 0 Niel Niels burgemeester Tom De Vries (Open Vld) heeft geen voorkeur tussen een paars-groene of een paars-gele regering. “De inhoud primeert, de verpakking is niet belangrijk”, klinkt het.

Informateur Paul Magnette (PS) wordt op maandag 9 december bij de koning verwacht om verslag uit te brengen van zijn gesprekken. Het lijdt geen twijfel dat Magnette werk maakt van een paars-groene regering met daarin, naast zijn eigen partij, ook de sp.a, Groen, Ecolo, MR en Open Vld. Maar een groot deel van de achterban van Open Vld huivert bij het idee van zo’n linkse regering.

Niels burgemeester Tom De Vries (Open Vld) staat echter open voor zowel paars-groen als paars-geel. “Of het nu een federale regering wordt met N-VA of met Groen, de inhoud is het belangrijkst. De verpakking maakt me niet uit, zolang de inhoud maar goed zit. Ik ga dus pas een oordeel uitspreken als ik het uiteindelijke regeerakkoord onder ogen krijg en kan zien wat daar instaat. Welke federale regering we ook zullen krijgen, de uitdagingen zullen sowieso heel groot zijn. Maar ik denk dat het nog een hele tijd zal duren vooraleer we zo ver zijn. Ik ben alleszins heel benieuwd.”