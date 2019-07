Brouwerij De Klem viert ‘International Beer Day’ Ben Conaerts

30 juli 2019

14u06 0 Niel Brouwerij De Klem viert op vrijdag 2 augustus de ‘International Beer Day’. Voor de gelegenheid kan je in de Klem Bar buiten de Rupeliaan en de Hellegatbieren van De Klem ook nog tien buitenlandse bieren degusteren.

“De International Beer Day is de dag waarop heel de wereld de godendrank bier eert”, klinkt het. “Op de line-up staan, naast onze eigen bieren, onder meer de bieren ReAle uit Italië en Alhambra uit Spanje. Verder kan je rekenen op een leuke sfeer en heel wat gezelligheid.”

De Klem Bar bevindt zich in de Galileiaan 90, Unit A5, en is open van 16 tot 24 uur. De toegang is gratis.