Brasserie Wullebeeck opent de deuren: lunchen, shoppen en boodschappen doen onder één dak

11 juni 2019

18u02 6 Niel Met Brasserie Wullebeeck, in de Blauwbrugstraat 106, heeft Niel er een unieke trekpleister bij. Je kan er niet alleen lekker lunchen, maar ook kleding kopen, de krant lezen én je boodschappen doen. De brasserie is een samenwerking tussen de koppels achter het woon- en zorgcentrum Familiehof en het restaurant Toque-Tok in Schelle. “We willen hier een totaalbeleving creëren voor iedereen.”

In de Blauwbrugstraat, op de site van de assistentiewoningen van Familiehof-Den Biezerd, opent op woensdag 12 juni Brasserie Wullebeeck de deuren. De zaak moet een hotspot worden voor zowel de bewoners van de assistentiewoningen als voor iederéén die even wil verpozen bij een lunch of een drankje. Bezielers van de brasserie zijn Koen Valgaeren en Hilde Emons van het woon- en zorgcentrum Familiehof en Peter Scholiers en Anke Coeck van het restaurant Toque-Tok en de kleding- en interieurzaak Louisette. “We waren altijd al van plan om op deze site een brasserie voor de bewoners te voorzien”, zeggen Koen en Hilde. “Maar na nauwe gesprekken met Peter en Anke, hebben we beslist het concept open te trekken en ons te richten op een ruimere doelgroep.”

“Mensen die op zoek zijn naar een lekkere zakenlunch, die een pannenkoek willen eten of die een frisse pint willen drinken en de krant lezen: ze zijn hier allemaal welkom”, stippen Peter en Anke aan. “We willen van deze brasserie een warme, huiselijke ontmoetingsplaats maken die om meer draait dan alleen lekker eten. Bij de ingang komt een kleine take away-stand waar je enkele verse basisproducten kan kopen, zoals charcuterie, boter en brood. In een hoek van de brasserie vind je dan weer een kleine afdeling van Louisette, waar een selectie van kleding en gadgets te koop zijn. Op die manier creëren we hier een unieke totaalbeleving voor iedereen. Samen met de serviceflats wordt deze site dus een dorpje op zich.”

Andere troeven van de brasserie zijn de ruime parkeergelegenheid, het fraaie terras, de grote toegankelijkheid - er is rekening gehouden met rolstoelgebruikers - en de uitgebreide menukaart. “We kiezen daarbij bewust voor democratische prijzen, bijvoorbeeld een lunchmenu voor 12,5 euro”, klinkt het. “Het is een ander concept dan Toque-Tok, dat puur een kippenrestaurant is. De bewoners van de serviceflats waren de afgelopen weken alvast erg nieuwsgierig om een kijkje te komen nemen. Hopelijk kunnen we ook de andere mensen uit de regio prikkelen om eens kennis te komen maken. We zijn zeven dagen op zeven open, telkens van 11.30 tot 17 uur. Voorlopig doen we geen avondopening, maar misschien dat dat later nog kan veranderen.”