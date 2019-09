Brainstormsessie over sociaal beleid Ben Conaerts

05 september 2019

17u14 0

De gemeente organiseert op dinsdag 10 september een brainstormsessie over de toekomst van het sociaal beleid in Niel. Onder de noemer ‘Het sociaal beleid van de toekomst start met jou’ kan iedereen om 20 uur in het gemeentehuis terecht om van gedachten te wisselen over de uitbouw van een ambitieus welzijns- en gezondheidsbeleid over alle beleidsdomeinen heen.

Goed ouder worden, zo zelfstandig mogelijk op de plek blijven wonen waar je graag woont, ondersteuning op maat krijgen, niet vereenzamen, vrije tijdsbesteding, verbonden blijven met je buurt en de samenleving, aangepaste mobiliteit en huisvesting: het zijn allemaal thema’s die tijdens de brainstorming aan bod kunnen komen.

De toegang is gratis.