Bouwexperten geven gratis advies Ben Conaerts

23 augustus 2019

17u50 0

Op maandag 2 september strijken de provinciale bouwexperten van Kamp C, het Provinciaal Centrum voor Duurzaam Wonen en Bouwen, neer in Niel. Ze beantwoorden al je vragen over bouwen en verbouwen en over isolatie, ventilatie, verwarming, keuze van materialen en de nieuwe wetgeving. De bouwexperten zijn van 13 tot 17 uur aanwezig op het gemeentehuis. Voor een afspraak kan je je inschrijven via deze link.