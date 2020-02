Bouw van nieuwe kleuterschool De Parel in één jaar tijd voltooid: eerste klasjes al verhuisd Ben Conaerts

04 februari 2020

12u52 0 Niel De nieuwbouw van basisschool De Parel aan de Ridder Berthoutlaan is grotendeels klaar. De tweede en derde kleuterklas zijn al naar hun nieuwe klasjes verhuisd, de anders kleuters verhuizen na dit schooljaar. Intussen is de aannemer gestart aan de renovatie van het schoolgebouw van de lagere school in de Schuttershofstraat.

De werkzaamheden aan de schoolsite in de Ridder Berthoutlaan en de Schuttershofstraat vorderen gestaag. Het nieuwe schoolgebouw dat onderdak moet bieden aan de kleuters, is intussen grotendeels klaar. De tweede en derde kleuterklas zijn zelfs meteen na de kerstvakantie al naar hun nieuwe klassen verhuisd. Voor de kinderen van de instap- en de eerste kleuterklas staat de verhuis op de planning voor september.

De nieuwe kleuterschool is er gekomen achteraan op het terrein, op de plaats waar voordien de oude petanquehal stond, achter café Den Tighel. Het gebouw bestaat uit twee niveaus en beschikt onder meer over een tiental klassen, een refter, en snoezelruimte en een turnzaal met kleedkamers.

Op termijn willen we evolueren naar twee grote campussen: de campus in de Veldstraat, voor de leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar, en de campus aan de Ridder Berthoutlaan en Schuttershofstraat, voor al de lagere jaren en kleuterklassen Directrice Kathleen Van Mechelen

Uitgebreid

De schoolgebouwen van het eerste en tweede leerjaar worden intussen opgewaardeerd en uitgebreid met extra klassen. Als een gevolg van de verbouwingen zal de eerste graad tijdelijk naar de nieuwbouw verhuizen. Op termijn zal ook het derde leerjaar, dat momenteel nog in de vestiging in de Veldstraat zit, naar de vernieuwde campus verhuizen.

“Onze leerlingen zitten nu nog verspreid per graad, maar met onze mooie nieuwbouw zal daar verandering in komen”, zegt directeur Kathleen Van Mechelen. “Op termijn willen we evolueren naar twee grote campussen: de campus in de Veldstraat, voor de leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar, en de campus aan de Ridder Berthoutlaan en Schuttershofstraat, voor al de lagere jaren en kleuterklassen. De campus in de Rooseveltstraat, waar nu nog de jongste kleutertjes zitten, zal verdwijnen.”

Feestelijke opening

Schepen van Onderwijs Eddy Soetewey (N-VA) is tevreden dat de nieuwbouw tijdig is klaar geraakt. “De aannemer respecteerde de afgesproken timing, waardoor de kleuters van De Parel minder dan een jaar moesten wachten om hun nieuwe leeromgeving te ontdekken.”

“Wanneer alle leerlingen hun nieuwe plaats hebben gekregen, houden we een feestelijke opening”, aldus Van Mechelen. “Nu laten we de kleinsten eerst aan hun nieuwe klasjes wennen en zorgen we er eerst voor dat alle details in de nieuwbouw worden afgewerkt.”