Bloemenweide fleurt Wetenschapspark op Ben Conaerts

15 september 2020

16u45 0 Niel Het Wetenschapspark in de Galileilaan in Niel heeft er een bloemenweide bij. De komende maanden wordt een wandelpad aangelegd dat al dat moois meer toegankelijk moet maken.

Het Wetenschapspark bevindt zich in een bijzondere omgeving, omgeven door groen en water en grenzend aan natuurgebied Walenhoek. Eind mei werd een bloemenweide ingezaaid, die nu in volle glorie te bewonderen valt. Om iedereen de kans te geven al dat fraais te bewonderen, wordt de komende maanden nog een wandelpad aangelegd.

Het Wetenschapspark is nog op zoek naar een passende naam voor het wandelpad. Daarvoor wordt onder andere gedacht aan een bekende wetenschapper, een link met de gemeente Niel of een dier dat in de streek voorkomt. Inwoners kunnen hun voorstellen indienen op de Facebookpagina van het Wetenschapspark.