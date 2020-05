Bloedinzameling Rode Kruis uitzonderlijk in sporthal Ben Conaerts

02 mei 2020

16u25 0 Niel De bloedinzameling van het Rode Kruis Niel-Schelle op dinsdag 5 mei zal uitzonderlijk doorgaan in de gemeentelijke sporthal. Donoren kunnen er enkel terecht na afspraak.

Normaal vinden de bloedinzamelingen van het Rode Kruis plaats in basisschool De Parel. Maar vermits door de coronacirsis alle externe activiteiten in de school zijn afgelast, moest de plaatselijke afdeling op zoek naar een nieuwe locatie. Daarom wordt de volgende bloedinzameling op 5 mei georganiseerd in de gemeentelijke sporthal in de Landbouwstraat.

De medewerkers van het Rode Kruis verwelkomen je tussen 18 en 20.30 uur. Belangrijke voorwaarde is dat je alleen komt en dat je vooraf een afspraak maakt. Op die manier kan verzekerd worden dat op elk moment de nodige afstand wordt bewaard tussen alle aanwezigen. Tijdens de bloedinzameling wordt ook toegezien op een strikte hand- en hoesthygiëne.

Een afspraak maken kan via de website donorportaal.rodekruis.be of het gratis nummer 0800 777 00. Vraag zeker om een bevestigingsmail van je afspraak, die geldt als legitimatie voor uw verplaatsing.