Blauwe deelfietsen van Cloudbike verschijnen na Boom ook in Niel Ben Conaerts

22 september 2020

17u28 0 Niel In de strijd tegen de filevorming wil het Nielse gemeentebestuur meer inzetten op de ‘modal shift’ en inwoners ertoe aanmoedigen de auto vaker aan de kant te laten. Daarom wordt samen met het Wetenschapspark Niel een project met deelfietsen uitgerold.

“Samen met het Wetenschapspark zetten we onze schouders onder een proefproject met de lichtblauwe deelfietsen van Cloudbike”, zegt schepen van Mobiliteit Bart Van der Velde (Open Vld). “Onze buurgemeente Boom stelt al enkele jaren een honderdtal blauwe Cloudbikes ter beschikking op een twintigtal locaties. Samen met het Wetenschapspark willen we op onze beurt een twintigtal Cloudbikes faciliteren.”

Het station en het wetenschapspark zijn voorlopig de enige twee locaties in Niel waar de fietsen opgehaald en weer teruggebracht en gestald kunnen worden. Ook aan enkele belangrijke bushaltes langs de Boomsesteenweg, onder andere ter hoogte van The Venue, en langs de Antwerpsestraat, aan het ziekenhuis AZ Rivierenland in Reet, zijn de blauwe Cloudbikes reeds te vinden.

“De Cloudbikes zijn ‘free floating bikes’. Alle fietsen hebben een GPS-tracker, waardoor ze via een app gelokaliseerd en ontsloten kunnen worden”, aldus de schepen.

“In de vervoersregio Antwerpen - die de stad, haar negen districten en 31 gemeenten in de provincie, waaronder ook Niel omvat - wordt intussen werk gemaakt van eenzelfde deelfietssysteem dat uitgerold kan worden in die heel ruime vervoersregio. Dat deelfietssysteem zou er tegen de zomer van 2021 moeten zijn.”