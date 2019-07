BIN Sporthal start in september: “Sociale controle in onze wijk verhogen” Ben Conaerts

11 juli 2019

12u11 0 Niel Deze week is het startschot gegeven voor de oprichting van het buurtinformatienetwerk (BIN) Sporthal. Dat moet de veiligheid in de omgeving van de gemeentelijke sporthal verhogen.

Een BIN is een samenwerkingsverband tussen inwoners en lokale politie binnen een bepaalde buurt. Een BIN werkt enkel door een permanente informatie-uitwisseling tussen buurtbewoners en de politie. De BIN-leden engageren zich om abnormale feiten, gedragingen en personen onmiddellijk door te geven aan de meldkamer van de lokale politie. Ook de politie verspreidt BIN-berichten om de leden van bepaalde situaties op de hoogte te brengen.

Deze week werd het protocol ‘BIN Sporthal’ ondertekend door burgemeester Tom De Vries (Open Vld), commissaris politiezone Rupel Koen Eggers en coördinator Georges De Backer. Dat betekent dat het BIN in september 2019 concreet van start zal kunnen gaan. Georges De Backer stapte vorig jaar enthousiast in het BIN-verhaal: “Het opzet is om de sociale controle in straten en op pleinen te verhogen, de criminaliteit terug te dringen en de leefbaarheid binnen de wijk te verbeteren.”

Naast De Backer zullen ook co-coördinatoren Bruno Van Dooren, Gie Wyckmans en Rita Vinck het BIN ondersteunen. Samen wisten ze, in samenwerking met het gemeentebestuur, minstens 50 mensen uit de sporthalomgeving te motiveren om toe te treden tot BIN Sporthal.

“Na het BIN De Bosschen, het BIN De Maten en het BIN Den Biezerd is het BIN Sporthal reeds het vierde in onze gemeente”, zegt burgemeester Tom De Vries. “Momenteel zijn we nog op zoek naar enkele enthousiaste Nielenaren die hun schouders onder de oprichting van het BIN Het Centrum en het BIN Hellegat-Legastraat willen zetten. Ook bij de bestaande netwerken kan je jezelf nog steeds aansluiten.”

Wie tot een van de BIN’s wil toetreden, kan contact opnemen via bin@niel.be. Vergeet in de mail zeker je adres niet te vermelden.