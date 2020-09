Bijna twee op drie bushaltes in Niel niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers Ben Conaerts

17 september 2020

17u33 0 Niel Aan bijna twee op drie bushaltes in Niel kunnen personen met een rolstoel gewoon niet op de bus. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister voor Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld). “Als we het nemen van de bus willen promoten, moeten we in de eerste plaats zorgen dat iedereen de bus kan nemen”, vindt oppositiepartij sp.a-Groen. Schepen van Mobiliteit Bart Van der Velde (Open Vld) belooft verbetering.

Uit cijfers die sp.a heeft opgevraagd bij het kabinet van Vlaams minister voor Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) blijkt dat er in Niel een flink tekort is aan toegankelijke bushaltes. Van de 27 bushaltes in Niel zijn er slechts 2 waar rolstoelgebruikers kunnen opstappen zonder hulp; aan 11 haltes kunnen ze opstappen met hulp. Aan bijna 2 op 3 haltes in Niel kunnen rolstoelgebruikers dus helemaal niet opstappen. Slechts 1 halte is aangepast voor mensen met een visuele beperking.

Reflex

“Dit zijn barslechte cijfers”, vindt Kristel Groeninckx (sp.a-Groen), lid van de gemeentelijke mobiliteitsraad. “Als we willen dat steeds meer mensen de bus nemen, moeten we er in de eerste plaats voor zorgen dat bushaltes toegankelijk zijn voor iedereen. We willen dan ook dat de gemeente in de opmaak van Routeplan 2030, het gemeenschappelijk mobiliteitsplan voor de ganse regio, haar verantwoordelijkheid neemt. Je kan natuurlijk niet van vandaag op morgen alle bushaltes toegankelijk maken. Maar als er wegenwerken zijn, zou de gemeente al automatisch de reflex moeten hebben om in samenwerking met De Lijn ook de bushaltes toegankelijk te maken.”

Kerkplein

Volgens schepen van Mobiliteit Bart Van der Velde (Open Vld) gebeurt dat nu al. “Het aanpassen van de halteaccommodatie wordt telkens meegenomen met het heraanleggen van een straat. De vorige legislatuur is hier rekening mee gehouden bij het ontwerp van de halte op het Kerkplein. Voor het overige zijn er geen straten heraangelegd waar er bussen door rijden. De nog problematische bushaltes liggen quasi allemaal langs onze belangrijkste verkeersassen, zoals de Antwerpsestraat, Boomsestraat en Matenstraat. Deze staan allemaal deze legislatuur, of ten laatste begin volgende legislatuur, op de planning voor een volledige heraanleg. Zo zullen we dus gefaseerd de komende jaren al heel wat van de pijnpunten kunnen wegwerken daar waar dat mogelijk is.”