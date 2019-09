Bibliotheek verhuist tegen eind 2019 naar Emile Vanderveldelaan Ben Conaerts

04 september 2019

16u39 0 Niel De bibliotheek verhuist eind december tijdelijk naar het voormalige ING-kantoor in de Emile Vanderveldelaan. Daar zal ze naar schatting een vijftal jaar blijven, tot de nieuwe bibliotheek in het binnengebied Nielderhoff klaar is. “Het huidige bibliotheekgebouw in de Antwerpsestraat langer openhouden was echt geen optie”, zegt schepen van Cultuur Ellen Brits (Open Vld).

De bibliotheek van Niel bevindt zich sinds mensenheugenis in op de Antwerpsestraat 24. Dat gebouw mag dan wel een mooie geschiedenis uitstralen en met zich meedragen, het is ook heel verouderd. Té verouderd, volgens het gemeentebestuur. Het is de bedoeling dat de bib op termijn een nieuw onderkomen krijgt in het binnengebied Nielderhoff, maar doordat die plannen vertraging hebben opgelopen, wordt nu gekozen voor een andere oplossing. Eind december verhuist de bib naar het voormalige ING-kantoor in de Emile Vanderveldelaan 30. Daar zal de bib een onderkomen voor een vijftal jaar, in afwachting van de realisatie van de bib in het Nielderhoff.

Bibtuin

“Het huidige bibliotheekgebouw nog langer openhouden was echt geen optie meer”, zegt schepen van Cultuur Ellen Brits (Open Vld). “Het gebouw voldoet spijtig genoeg niet meer aan de veiligheidsnormen en toegankelijkheidsvoorschriften waaraan een huidige bib moet voldoen. Het is even een zoektocht geweest om een alternatieve locatie te vinden die beantwoordt aan de vooropgestelde criteria. Het vroeger ING-kantoor in de Emile Vanderveldelaan bleek de beste optie te zijn.”

“De bib verhuist naar een modern en veilig gebouw, waar ook minder mobiele mensen en mensen met een kinderwagen makkelijker binnen en weer buiten kunnen”, vervolgt Brits. “Het pand is, met een oppervlakte van ongeveer 500 m², ook ruim genoeg om een groot deel van de collectie en kantoren in onder te brengen. Een leuke extra is de tuin, die we kunnen gebruiken als bibtuin. Bezoekers kunnen daar lezen, maar er kunnen bijvoorbeeld ook lezingen georganiseerd worden. Tot slot maakt ook de heel centrale ligging, met voldoende parkeermogelijkheden in de buurt, dit pand tot een perfecte locatie.”

Noodoplossing

Oppositiepartij sp.a-Groen is minder enthousiast over de geplande verhuis. “Dit is een noodmaatregel, genomen zonder voorafgaand overleg”, zegt Chris Ceuppens (sp.a-Groen). “Momenteel bestaat er zelfs geen duidelijkheid over de inhoudelijke invulling van deze nieuwe tijdelijk bib. We weten enkel al dat de volledige collectie hier niet kan ondergebracht worden. Deze manier van werken kan voor ons niet langer door de beugel. Er schort iets aan het financieel beleid en aan de projectopvolging van deze meerderheid.”

De verhuis van de bibliotheek is voorzien tegen het einde van dit jaar. Tot zolang kan iedereen nog terecht in het huidige gebouw in de Antwerpsestraat 24. Het gemeentebestuur heeft voorlopig nog geen concrete toekomstplannen voor dit gebouw. Het Rode Kruis kan dan ook gewoon de lokalen achter de bib blijven benutten.