Bibliotheek heropent op nieuwe locatie Ben Conaerts

16 juli 2020

15u08 0 Niel De bibliotheek van Niel gaat opnieuw open op vrijdag 17 juli. Dat gebeurt vanop haar nieuwe locatie in de Emile Vanderveldelaan.

“De werken hebben iets langer geduurd dan gepland, maar vrijdag kan de onze bib weer opengaan”, zegt schepen van Cultuur Ellen Brits (Open Vld). “Het nieuwe pand, het vroegere ING-kantoor, is niet alleen veiliger, maar ook veel meer toegankelijk dan het oude bibliotheekgebouw in de Antwerpsestraat.”

De Nielse bib bevond zich al sinds 1973 in de Antwerpsestraat, maar dat gebouw voldeed niet aan de noden waar een hedendaagse bibliotheek aan moet voldoen. In de Emile Vanderveldelaan vindt de bib nu een tijdelijk onderkomen. Het blijft de bedoeling dat er op termijn een nieuw pand wordt voorzien in het binnengebied Nielderhoff.

De bibliotheek is open op maandag van 15 tot 20 uur, op dinsdag van 15 tot 18 uur, op woensdag van 14 tot 18 uur, op vrijdag van 15 tot 18 uur en op zaterdag van 10 tot 12 uur. Donderdag en zondag zijn sluitingsdagen. De telefoon werkt voorlopig nog niet, maar je kan wel al mailen op bibniel@ivebica.be.