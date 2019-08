Bewoners van Parkwijk voeren actie tegen verhuis: “Waar willen ze met ons naartoe?” Ben Conaerts

14 augustus 2019

18u53 0 Niel De 26 bewoners van de sociale woningen in de Parkwijk moeten tegen het einde van dit jaar verhuizen. De woningen voldoen niet meer aan de hedendaagse normen en de kosten van de renovatie zijn te hoog, vindt het gemeentebestuur. Maar vele bewoners willen liever blijven waar ze zijn en voerden daarom woensdagavond actie aan de Matenstaat. “De Parkwijk is onze thuis. Wij willen hier niet weg.”

De 30 sociale woningen van de Parkwijk, eigendom van het OCMW, blijken na technische controles niet langer te voldoen aan de hedendaagse normen rond veiligheid en comfort. En de kosten voor de renovatie – geraamd op 35.000 euro per woning – zouden volgens het gemeentebestuur te hoog uitvallen. Daarom koos het bestuur ervoor de bewoning in de wijk stop te zetten en moeten alle 26 bewoners tegen het eind van het jaar verhuizen. Maar lang niet alle gezinnen zien die verhuis zitten en dus voerden ze woensdagavond actie. Onder de geuzennaam ‘Parkwijk Bastards’ en met de steun van een tiental PVDA-sympathisanten lieten ze duidelijk blijken dat ze niet zullen wijken.

Dakisolatie

“Ik wil in de Parkwijk blijven wonen”, zegt Magda Van de Wal (67). “Ik woon hier al zes jaar en ik voel me hier thuis. Dat het 35.000 euro zou kosten om onze woningen in orde te brengen, geloof ik niet. Ik ben een aantal jaar geleden zelf een lening aangegaan om mijn woning te laten vernieuwen. Alles is nu piekfijn in orde, behalve de dakisolatie. Maar toch word ik net als mijn buren uit mijn huis gezet. Naar waar we naartoe moeten verhuizen, niemand die het weet. Schoten? Borgerhout? In Niel blijven wordt moeilijk, want er zijn geen sociale woningen in Niel. Dit maakt me allemaal heel boos.”

Je zet de mensen toch niet uit hun huis als je niet weet waar ze naartoe moeten? Liliane De Groot, bewoonster Parkwijk

Geen oud vuil

Ook Paulette Vermeulen (70) wil van geen verhuis weten. “Ik woon hier al tien jaar, samen met mijn echtgenoot. Toen we hier kwamen wonen, had men ons verteld dat we hier definitief zouden kunnen blijven. Ik snap niet waarom onze woningen niet gewoon gerenoveerd kunnen worden. Buiten de dakisolatie is er aan de meeste woningen niets aan. Wij zitten hier goed. We komen allemaal bijna dagelijks bij elkaar. Iedereen staat voor elkaar klaar. Maar nu dreigen we uit elkaar te worden getrokken.”

“De mensen uit hun huis zetten, dat doe je toch niet?” zucht Liliane De Groot (77). “Je zet de mensen toch niet uit hun huis als je niet weet waar ze naartoe moeten? Ik hoop dat we met deze actie gezien en gehoord worden. Wij zijn geen oud vuil dat je zomaar op straat kan zetten. Wij willen behandeld worden als mensen.”

Minimumnormen

Burgemeester Tom De Vries (Open Vld) legt uit hoe het tot deze situatie is kunnen komen: “Het was eerst de bedoeling om in het binnengebied Nielderhoff, in de kern van Niel, een dertigtal nieuwe sociale woningen te laten realiseren en de bewoners van de Parkwijk daar naartoe te verhuizen. Maar dat project loopt vertraging op en zou pas ten vroegste in 2024 gerealiseerd kunnen worden. De Vlaamse Wooncode eist intussen dat tegen eind 2020 alle sociale huurwoningen moeten voldoen aan bepaalde minimumnormen. Als we de woningen in de Parkwijk renoveren om aan die normen te laten voldoen, zou ons dat ongeveer 1 miljoen euro kosten.”

Een waterdichte garantie geven kunnen we niet, maar we zoeken maximaal in Niel óf vlakbij Niel naar oplossingen. Burgemeester Tom De Vries (Open Vld)

Begeleiding in zoektocht

De burgemeester beseft dat de verhuis velen zwaar valt. “We hebben daarom een maatschappelijke assistent aangesteld die fungeert als contactpersoon met de bewoners. Zij houdt zich voltijds bezig met de begeleiding in de zoektocht naar een nieuwe, passende huisvesting. Daarbij kunnen de bewoners onder meer hun eigen interesse voor een woonplaats aangeven. Gesprekken met de huisvestingspartners zijn ook gestart. We proberen voor zoveel mogelijk mensen die dat wensen een nieuwe, fijne thuis te zoeken binnen Niel. Een waterdichte garantie geven kunnen we niet, maar we zoeken maximaal in Niel óf vlakbij Niel naar oplossingen.”