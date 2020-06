Bewoners mogen gratis grondwater van bouwwerf turnhal komen aftappen Ben Conaerts

04 juni 2020

17u36 0 Niel De werken aan de nieuwe turnhal, vlak naast de gemeentelijke sporthal en het jeugdhuis Jokot, vorderen gestaag. Leuke nieuwigheid is dat iedereen er nu grondwater kan komen aftappen om zijn bloemen en planten water te geven.

Naast het jeugdhuis, daar waar vroeger het basketterreintje was, wordt momenteel werk gemaakt van de bouw van de nieuwe turnhal. De hal zal vooral het vaste stekje worden voor VGL, de Nielse turnkring. De dojo die ook voorzien wordt, zal veelvuldig gebruikt worden door Judoschool Fudjji-Yama en Karateschool Sora-Sen.

Om de werken te kunnen uitvoeren, moet de werf daar droog worden gehouden en wordt er grondwater opgepompt. In plaats van dat water in de riolering te laten verdwijnen, wordt het verzameld in enkele vaten. Buurtbewoners die de bloemen, planten en bomen in hun tuin dringend wat vocht willen toedienen, kunnen op die manier zoveel mogelijk water komen aftappen als ze willen. Er is een constante toestroom van ongeveer 1,5 kubieke meter per uur, meer dan genoeg voor iedereen.

Je vindt de vaten aan de achterzijde van de bestaande sporthal, aan de kant van de Jozef Wauterslaan en de achterkant van de Emile Vinckstraat.