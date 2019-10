Bewoners geëvacueerd na beschadigde gasleiding in Niel CVDP

18 oktober 2019

18u42 2 Niel Vrijdagnamiddag omstreeks 14 uur kwamen de politie, de brandweer en de ziekenwagen ter plaatse in de Pompstraat 5 in Niel na een oproep over een beschadigde gasleiding.

De politie evacueerde uit voorzorg de aanliggende woningen en de brandweer liet het huis gecontroleerd ventileren. De beschadigde leiding bevond zich in de kelder van het gebouw, waardoor het een tijdje duurde voordat de woning volledig verlucht was. Tijdens de interventie schakelde Fluvius de gas en elektriciteit in de buurt uit. De Boomsestraat werd om 14.15 uur afgesloten voor alle verkeer. Dit zorgde tijdelijk voor extra verkeersoverlast in de ruime omgeving. Om 16.50 uur was alle gevaar geweken en was de straat terug vrij.