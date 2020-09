Bewoner rusthuis Maria Boodschap test positief op corona, medebewoners preventief in quarantaine Ben Conaerts

15 september 2020

14u23 0 Niel Een van de bewoners in Maria Boodschap heeft positief getest op het coronavirus. De bewoners die op dezelfde afdeling verblijven, zijn veertien dagen in quarantaine geplaatst.

“We hebben één positieve bewoner”, beaamt directrice Nele Van Broekhoven. “Ondanks de besmetting voelt de bewoner zich niet echt ziek, maar we kunnen uiteraard geen risico nemen. De medebewoners op de afdeling worden de komende veertien dagen preventief in quarantaine geplaatst. Zij kunnen dan ook geen bezoek meer ontvangen. De families werden al op de hoogte gebracht. Voor de andere bewoners kunnen de bezoekmomenten voorlopig blijven doorgaan. Maar laat dit een extra signaal zijn om de veiligheidsregels in ons rusthuis steeds goed na te leven en hierover niet in discussie te gaan met onze medewerkers.”

Maria Boodschap heeft ondertussen ook een Instagrampagina. Met foto’s en filmpjes wordt daar getoond dat het leven in coronatijden lang niet alleen kommer en kwel is.