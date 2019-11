Bedevaartganger Julien Coeck (79) overleden Ben Conaerts

15 november 2019

De bekende bedevaartganger Julien Coeck is op 79-jarige leeftijd overleden. Coeck was erevoorzitter van de Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel-Niel en stichter van de Jongenschiro van Aartselaar. Hij was jarenlang reisleider van de Nielse bedevaart en drukte zijn stempel op de organisatie.

Zelf stapte hij al vanaf zijn zesde mee naar Scherpenheuvel. Vorig jaar werd hij omwille van zijn zeventigste deelname – een unieke prestatie – nog uitgebreid in de bloemetjes gezet. Dit jaar moest hij wegens gezondheidsproblemen verstek laten gaan. Op 13 november is hij na een lange maar moedige strijd overleden in het ziekenhuis Rivierenland in Reet. Hij laat een echtgenote, drie kinderen en vijf kleinkinderen na.

De christelijke uitvaart vindt plaats in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk van Niel op zaterdag 23 november om 10 uur. Een laatste groet brengen kan op woensdag 20 november tussen 19 en 20 uur in het Funerarium André Lenchant in de Tuyaertstraat in Boom.