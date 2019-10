Basisschool De Parel krijgt bezoek van KOTK-campagnegezicht Frank Deboosere Ben Conaerts

17 oktober 2019

15u11 0 Niel De Dag tegen Kanker is in basisschool De Parel niet onopgemerkt voorbijgegaan. De kinderen kregen donderdag dubbel bezoek: eerst van de levensgrote knuffelbeer van Kom op tegen Kanker, daarna van weerman Frank Deboosere, al sinds 2003 campagneleider van Kom op tegen Kanker (KOTK).

Frank Deboosere is al jaren een van de campagnegezichten van Kom op tegen Kanker. Donderdagnamiddag hield de VRT-weerman halt in basisschool De Parel om een vijftigtal leerlingen van de zesde leerjaren te vertellen over kanker en met hen in gesprek te gaan.

“Kom op tegen Kanker bestaat dit jaar dertig jaar. In die tijd is het uitgegroeid tot een professionele organisatie en een breed gedragen beweging in de strijd tegen kanker”, aldus Deboosere, die in 2016 zijn eigen zus Paskal verloor aan de gevolgen van borstkanker. “Nog steeds sterft een op de drie Vlaamse kankerpatiënten ook aan de ziekte. Dat is onaanvaardbaar.”

Knuffelbeer

Ook de levensgrote knuffelbeer van Kom op tegen Kanker, die speciaal in het leven kwam naar aanleiding van het dertigjarig bestaan, kwam op de school langs. Hij bracht donderdagvoormiddag een bezoek aan de kinderen van de tweede en derde kleuterklas en van het eerste en tweede leerjaar.

Schooldirecteur Kathleen Van Mechelen is trots dat de school het bezoek mocht ontvangen: “Iemand als Frank Deboosere kan op de Dag tegen Kanker natuurlijk niet overal zijn. Dan is het superleuk dat hij onze school heeft uitgekozen om langs te komen. De leerlingen hadden het gesprek met Frank al de hele week voorbereid. Ze droegen, net als ons schoolpersoneel, allemaal een geel lintje als teken van solidariteit met kankerpatiënten.”