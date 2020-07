Afbraak Parkwijk start begin augustus: “Op één na alle bewoners zijn al verhuisd naar betere woonst” Ben Conaerts

15 juli 2020

15u15 0 Niel De afbraak van de huizen van de Parkwijk gaat van start na het bouwverlof. Intussen hebben nagenoeg alle bewoners van de 30 sociale woningen nieuwe huisvesting gevonden en staat de wijk dus bijna volledig leeg.

In de zomer van 2019 besliste de Nielse OCMW-raad om de 30 seniorenwoningen van de Parkwijk, aan de Matenstraat in Niel, niet te renoveren. De huisjes voldeden immers niet meer aan de hedendaagse normen van wooncomfort en veiligheid. Toen stonden er al zes van de 30 huisjes in de Parkwijk leeg. Intussen zijn op één na alle bewoners verhuisd en staat de Parkwijk nagenoeg volledig leeg. De weg ligt dus stilaan vrij om de woningen af te breken. Dat zal gebeuren na het bouwverlof, begin augustus.

Huursubsidie

“Dat is snel na de verhuis van de vroegere bewoners”, beseft schepen van Woonbeleid Anne Troch (Open Vld), “maar niet zonder reden. Vele oud-bewoners van de Parkwijk hebben recht op een Vlaamse huursubsidie, om de huur van hun nieuwe woonst te betalen. Alleen hebben ze het recht op die huursubsidie pas als hun vorige woning effectief gesloopt is. Eén bewoner is momenteel nog tijdelijk gehuisvest in de Parkwijk. Via de huisvestingsmaatschappij Ideale Woning wordt ook voor die laatste bewoner nog naar een definitieve oplossing gezocht.”

Den Biezerd

Eind oktober 2019 ging de Nielse gemeenteraad akkoord met het voorstel van het gemeentebestuur om, via de intercommunale Igean, een aantal appartementen voor de bewoners van de Parkwijk aan te kopen. Er werden elf assistentiewoningen in residentie Den Biezerd aangekocht. De bewoners van de Parkwijk werden, door een maatschappelijk assistente van het Nielse OCMW, intensief begeleid en ondersteund bij hun zoektocht naar een nieuwe woonst. Ook bij hun verhuis uit de Parkwijk, kregen de bewoners volgens schepen Troch alle nodige hulp en begeleiding.

Kwalitatief betere woonst

“De meeste bewoners van de Parkwijk verhuisden naar de mooie, nieuwe assistentieflats in residentie Den Biezerd in de Rector De Somerstraat”, zegt de schepen. “Andere zijn verhuisd naar appartementen in de buurt van die assistentieflats of in het centrum van Niel of naar een woonzorgcentrum. Het belangrijkste is dat alle bewoners nu wonen in een nieuwe en vooral kwalitatief veel betere woonst, in vergelijking met hun oude woning. Er is voor de bewoners ook geen verplichting meer om binnen enkele jaren opnieuw te verhuizen naar de nog te bouwen serviceflats in het binnengebied Nielderhoff. Wie dat wil, kan en mag dan opnieuw verhuizen. Maar wie zich goed en thuis voelt op de plek waar hij vandaag woont, kan en mag daar blijven wonen.”