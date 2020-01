Actiegroep ongerust over toekomst Hellegat: “Onze wijk moet niet ontwikkeld worden” Ben Conaerts

22 januari 2020

16u16 0 Niel De inwoners van Hellegat voelen zich bedreigd door mogelijke toekomstige ontwikkelingen in hun wijk. Er zou sprake zijn van onteigeningen, een nieuwe weg en een grote parking. De actiegroep Hellegathonden ziet dat niet zitten. “Ons woongeluk wordt gehypothekeerd”, klinkt het. “Dit is zeker nog geen beslist beleid”, benadrukt burgemeester Tom De Vries (Open Vld).

De inwoners van de Nielse wijk Hellegat zijn ongerust. De aanleiding daarvoor is een startnota waarin sprake is van onteigeningen, een nieuwe werfweg en een parkeerplaats voor wel honderd wagens. “Dat vormt een bedreiging voor ons kleinschalige woongeluk”, zegt Eddy Stuer van de actiegroep Hellegathonden. “Op Hellegat wordt nog kleinschalig en authentiek geleefd, maar de startnota brengt de harmonie van deze woonkwaliteiten in gevaar. Wij moeten die ontwikkelaars niet, onze wijk moet niet ontwikkeld worden. Maak de samenhang van wonen en recreatie niet kapot.”

Steenbakkersidentiteit

De Hellegathonden willen de komende maanden een alternatief leefbaarheidsplan uitwerken, op maat van de buurtbewoners. “We willen de wensen van de bewoners in kaart brengen en de leefbaarheid en het samenhorigheidsgevoel tussen Noeveren en Hellegat centraal stellen”, zegt buurtbewoner Carl Boeckx. “De steenbakkersidentiteit van de wijk is een meerwaarde die niet spoort met de financiële belangen van projectontwikkelaars. We wonen hier graag, kinderen spelen op straat, iedereen kent iedereen, we organiseren onze eigen buurtfeestelijkheden ver van alle verkeersdrukte. We voelen ons gelukkig in onze wijk.”

Pauzeknop

Burgemeester Tom De Vries (Open Vld) vindt de ongerustheid wat voorbarig. “De startnota waarvan sprake bestaat, maar we hebben beslist om deze terug in te trekken en wat Hellegat betreft op de pauzeknop te drukken. Als we naar de toekomst van Hellegat kijken, zijn er drie grote uitdagingen. We willen de kerk herbestemmen, zo maximaal mogelijk inspelen op de toekomstvisie van De Cirkel en Pegode én we willen de zone van het Hellegatbos omzetten van woongebied naar groengebied. Maar op dit moment zijn er rond de toekomst van de kerk en Pegode nog te veel onduidelijkheden.”

Beleidsplan ruimte

De Vries wil wachten tot een beleidsplan ruimte klaar is vooraleer met het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) van Hellegat verder te gaan. “Zo’n beleidsplan schetst een visie voor de ruimtelijke ontwikkeling voor de hele gemeente”, legt de burgemeester uit. “Daarna kunnen we dan naar de afzonderlijke deelgebieden, zoals Hellegat, gaan kijken. Intussen vind ik het positief dat de Hellegathonden mee nadenken en laten weten wat er voor hen kan en wat niet kan. Ik verwacht dat hun leefbaarheidsplan voor een groot deel zal overeenstemmen met hoe we zelf naar de toekomst van Hellegat kijken.”