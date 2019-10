Achttien appartementen verrijzen op oude steenbakkerijsite Ben Conaerts

18 oktober 2019

14u20 0 Niel Op de vroegere steenbakkerij van Jan De Neef aan de Rupel verrijst met Residentie Argila een nieuwbouwproject van achttien appartementen. Op zondag 20 oktober – Nieuwbouwzondag – worden de deuren van de residentie opengezet voor het grote publiek.

“Dé troef van dit nieuwbouwproject is niet alleen het prachtige zicht over de Rupel, ook de vooruitstrevende technieken staan centraal in dit project”, licht PieterJan Van Loock, projectmanager bij DCA Woonprojecten, toe. “Zo wordt er gebruik gemaakt van energiezuinige warmtepompen die de buitenlucht omzetten in warm water. Verder worden alle ruimtes verwarmd met onzichtbare vloerverwarming, werken we met een energie-efficiënt ventilatiesysteem en beschikt de parking over een groendak dat dienstdoet als buffer van regenwater.”

De achttien appartementen worden gebouwd in twee volumes en zijn elk uitgerust met twee slaapkamers. Er komen ook 27 ondergrondse parkeerplaatsen, 36 fietsparkeerplaatsen en achttien bergingen. Leuke extra is dat de originele schoorsteen van de oude steenbakkerij van Jan De Neef wordt behouden. Tegen het voorjaar van 2021 zou het project woonklaar moeten zijn. De appartementen worden aangeboden vanaf 285.000 euro, exclusief btw en kosten.

Zondag kan je tussen 14 en 18 uur een vrijblijvend bezoek brengen aan het woonproject. Meer info is te vinden op de website www.residentie-argile.be.