Aanleg verkaveling Rozenstraat van start Ben Conaerts

13 september 2019

13u42 0 Niel Op maandag 16 september wordt van start gegaan met de aanleg van de nieuwe verkaveling van Durabrik in de Rozenstraat. Als eerste werk wordt een riolering aangelegd, daarna gaan de wegeniswerken van start.

Voor de aanleg van de riolering zullen er regelmatig transporten worden uitgevoerd, voor het aan- en afvoeren van materiaal. Een week na de starten zullen de transporten zich beperken tot twee à drie vrachten per dag. De pompen die nodig zijn voor de droogzuiging, worden zover mogelijk van de bewoonde panden geplaatst. In een tweede fase gaan de wegeniswerken van start. De verwacht is dat deze voor het einde van het jaar zullen voltooid zijn.

“We beseffen dat deze werken hinder met zich kunnen meebrengen maar hopen te kunnen rekenen op enig begrip”, aldus de aannemer. “Om de hinder te beperken, zullen we werken tussen 6.30 en 16 uur. Op deze manier kunnen we de aanleg van de nieuwe wijk op een vlotte manier en in goede samenwerking realiseren.”