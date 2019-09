75 jaar oud maar nog altijd springlevend: Scouts Hellegat vieren jubileum met feestjaar Ben Conaerts

13 september 2019

16u00 0 Niel Voor de Scouts Hellegat wordt het komende Scoutsjaar een heus feestjaar. De jeugdvereniging bestaat 75 jaar en viert dat met allerlei activiteiten.

De Scouts Hellegat starten op zondag 15 september met hun nieuwe Scoutsjaar. Van 12 tot 17 uur komen alle huidige en nieuwe leden samen op de terreinen om gezamenlijk het jaar te starten. Op het programma staan onder meer een maaltijd met de ouders en een kennismaking met de nieuwe leiding. Hoogtepunt, letterlijk én figuurlijk wordt de eigenlijke ‘overgang’.

“We voorzien een groot gesjord parcours dat eindigt met een 15 meter lange glijbaan van een 6-tal meter hoog”, zegt Lukas Bridts van de groepsleiding. “Eens de leden dat parcours hebben afgelegd, kunnen ze overgaan naar hun nieuwe leeftijdsgroep en kan het scoutsjaar echt beginnen.”

Feestweekend

Voor de Scouts Hellegat wordt het een jubileumjaar: de jeugdbeweging bestaat immers 75 jaar. Er staan dan ook allerlei speciale activiteiten op de agenda. Naast de traditionele activiteiten zoals de kerstboomverbranding en de barbecue organiseren de Scouts ook een fuif in het jeugdhuis Jokot. Geïnteresseerden kunnen daarvoor alvast 28 maart 2020 noteren.

Het grootste evenement wordt het Feestweekend 75 jaar Scouts Hellegat op 25 en 26 april. “Daar willen we zoveel mogelijk oud-scouts bij elkaar brengen”, klinkt het. “We zorgen onder meer voor een grote brunch en een Scoutskermis. Doorlopend is er ook een scoutscafé met een grote tentoonstelling over de voorbije 75 jaar.”

Maar de Scouts mogen met hun 75 jaar dan wel oud zijn, de vereniging is nog steeds springlevend. “We beleven momenteel zelfs onze absolute topjaren qua ledenaantallen. We zijn vorig jaar geëindigd met zo’n 160 leden en we verwachten bij de start van het nieuwe jaar een heel aantal nieuwkomers. We zijn dan ook heel dankbaar voor de vrijwillige inzet van onze negentien leiders en voor de praktische steun van onze Oud-Scouts.”