350 kinderen geven Sinterklaas warm onthaal Ben Conaerts

03 november 2019

11u47 0 Niel De Sint is alweer in het land. Niel mocht zaterdag als eerste gemeente in de provincie de spits afbijten. Samen met zijn Pieten arriveerde de Sint aan de Rupelkade, waar hij werd verwelkomd door zo’n 350 kindjes en hun ouders.

Het is dan nog wel meer dan een maand wachten vooraleer Sinterklaas officieel plaatsvindt, geen mens die zich daar in Niel aan stoort. Het bezoek van de Sint kon zaterdagmiddag opnieuw op heel wat enthousiaste belangstelling rekenen. Ongeveer 350 kinderen waren samen met hun ouders naar de Rupelkade afgezakt om de goedheilig man welkom te heten.

Niel heeft dit jaar de eer om de eerste halte te zijn van de Sint in de provincie Antwerpen. Dat is te danken aan de lokale turnkring VGL Niel, dat het Sinterklaasbezoek telkens in goede banen leidt. Het bezoek is meteen het startschot van de jaarmarktperiode in Niel, die de komende week nog voor heel wat animo zorgt in het dorpscentrum.

De Sint en zijn Pieten kwamen met de auto vanuit Schelle naar Niel gereden en waren zichtbaar verrukt met het warme onthaal. “Wat een brave kinderen hier in Niel”, lachte hij. Vervolgens begaven de Sint en zijn gevolg zich richting zaal Keizershof, waar ze met elk kind een praatje maakten en snoepzakjes uitdeelden. Achteraf konden de kinderen zich nog gaan uitleven op de attracties op de jaarmarktfoor.