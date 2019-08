270 beachvolleyballers leven zich uit op Niel Plage Ben Conaerts

11 augustus 2019

13u25 0 Niel Het strand van Niel Plage op de Heideplaats werd dit weekend ingepalmd door het beachvolleybaltornooi van Volleybalclub Niel. Het evenement is voor volleyballers uit de regio uitgegroeid tot een vaste afspraak.

Verspreid over twee dagen kwamen in totaal 90 ploegen naar het Nielse strand afgezakt, goed voor ongeveer 270 deelnemers. “We kunnen opnieuw heel tevreden zijn met de opkomst, die in dezelfde lijn ligt van de afgelopen jaren”, zegt voorzitter van VC Niel Jan Van de Velde. “De enige smet is dat we opnieuw wat problemen hebben gehad met het inschrijvingssysteem. Dat blijkt toch niet zo gebruiksvriendelijk als we gehoopt hadden en is zeker voor verbetering vatbaar.”

Niel Plage zorgt ook de komende dagen nog voor animo in Niel. Op maandag 12 augustus is Bert Kruismans te gast voor een ATV-vertelling en op woensdag 14 augustus is het weer tijd voor de Outdoor Q-Party, een gratis strandfuif van radiozender Qmusic.