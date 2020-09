26 coronabesmettingen in WZC Maria Boodschap, maar niemand heeft zware symptomen Ben Conaerts

21 september 2020

15u02 0 Niel In het Woonzorgcentrum Maria Boodschap is bij 26 personen besmetting met het coronavirus vastgesteld. Momenteel zijn er echter nog geen zware symptomen opgetreden.

Nadat één bewoner positief werd getest op het coronavirus, werden eerst de medebewoners op dezelfde afdeling getest. Van de afgenomen stalen bleken er dertien positief en acht negatief te zijn. Van de bewoners met een positief resultaat waren er wel een heel aantal die geen symptomen van het virus vertoonden. Bij enkele was er enkel sprake van een lichte verkoudheid. Een algemene testing van het personeel en de overige bewoners heeft daarna nog eens dertien extra besmettingen aan het licht gebracht. Dat is op een totaal van 248 afgenomen stalen.

“Wat ons het meest verontrust, is dat de betrokken personen momenteel geen symptomen van het virus vertonen”, zegt directrice Nele Van Broeckhoven. “In die onzichtbaarheid zit het venijn van het virus. Bezoekers, medewerkers en bewoners weten niet dat ze besmet zijn en dat ze het virus kunnen doorgeven. Als we niet hadden geijverd voor een uitgebreide testing, zouden deze besmettingen dus niet aan het licht zijn gekomen. Dit mag echter geen reden zijn tot paniek. We moeten wel constant blijven zoeken naar een balans tussen veiligheidsmaatregelen en het sociaal welzijn van onze bewoners, medewerkers en bezoekers.”