200 bladzijden vol onheil én liefde: Niels Erfgoedarchief lanceert publicatie over lokale rampen en oorlogsverhalen

Niels Erfgoedarchief lanceert publicatie over lokale rampen en oorlogsverhalen Ben Conaerts

10 augustus 2020

16u39 0 Niel De jaarlijkse Erfgoeddag ging dan wel niet door, dat belette het Niels Erfgoedarchief (NEA) niet om opnieuw een erfgoedbrochure uit te brengen. In ‘Bevrijding en Ontij’, een publicatie van meer dan 200 bladzijden, zoomen NEA-leden Vic Van Dijck en Roger Van den Broeck in op een aantal markante historische gebeurtenissen in Niel.

Ieder jaar neemt het NEA, met vestiging in de Kerkstraat, deel aan de nationale Erfgoeddag. Daarvoor maken de leden traditiegetrouw een mooie brochure waarbij dat thema lokaal wordt vertaald. Door de coronacrisis moest de Erfgoeddag worden geannuleerd, maar dat hield NEA-leden Vic Van Dijck en Roger Van den Broeck niet tegen om alsnog uit te pakken met een erfgoedbrochure. Die kreeg de titel ‘Bevrijding en Ontij’ mee en documenteert een aantal opvallende gebeurtenissen die in Niel hebben plaatsgevonden.

Overstroming

“Enerzijds staan we stil bij enkele rampen die een serieuze impact hebben gehad op Niel”, legt Vic Van Dijck uit. “Zo komen de scheepsramp op de Rupel in de jaren ’10 van de vorige eeuw en de treinramp van de jaren ’20 van de vorige eeuw aan bod. Recenter en daardoor waarschijnlijk bekender is de overstroming van 1953. België en Nederland werden dat voorjaar geteisterd door watersnood en Niel deelde mee in de gevolgen. Onder meer het Broek liep onder water. Koning Boudewijn kwam toen zelfs naar hier om zich van de toestand te vergewissen.”

Oost-Europese vrouwen

“Anderzijds belichten we in de brochure enkele individuele liefdesverhalen die tot stand zijn gekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog en de Bevrijding van 1945”, vervolgt Vic. “Veel Nielenaren zijn op het eind van de Tweede Wereldoorlog naar Duitsland getrokken om er te gaan werken en kwamen daar in contact met Oost-Europese vrouwen. Anderen gaven zich dan weer vrijwillig op voor het Britse leger en leerden op die manier Britse vrouwen kennen. Uit zulke ontmoetingen zijn meer dan eens huwelijken ontstaan. Hoe mensen in dergelijke zware omstandigheden de liefde ontdekken: dat spreekt tot de verbeelding.”

De brochure ‘Bevrijding en Ontij’ telt 205 pagina’s en is te koop aan 16 euro bij Schoenhandel Wilssens in de Dorpsstraat in Niel.