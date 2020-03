100 kilometer lopen én 1.000 kilometer fietsen: Team High Hopes bundelt opnieuw de krachten tegen kanker Ben Conaerts

06 maart 2020

13u36 0 Niel Team High Hopes bundelt voor het vijfde jaar op rij de krachten in de strijd tegen kanker. De Nielenaren zullen niet alleen met twee ploegen deelnemen aan de 1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker, ze gaan ook met vier lopers deelnemen aan de 100 kilometer-run voor Kom op tegen Kanker. Om het benodigde inschrijvingsgeld bij elkaar te sprokkelen, organiseren ze enkele activiteiten.

2020 is een jubileumjaar voor High Hopes: het team fietst voor de vijfde maal mee de 1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker. High Hopes begon in 2015 als een klein vriendengroepje met een zestal fietsers, maar is ondertussen uitgegroeid tot een groep van ruim 20 man. Daarbij zitten niet alleen fietsers en lopers, maar ook vrienden en supporters die meehelpen om alles georganiseerd te krijgen.

De kers op de taart in dit jubileumjaar is de doortocht van de 1.000 kilometer-pelotons in Niel op donderdag 21 mei. Die dag doet Boom dienst als middagstad en worden de fietsers ontvangen in het provinciaal recreatiedomein De Schorre. Onderweg naar Boom rijden de pelotons via Hemiksem en Schelle door Niel langs de Antwerpsestraat. In de namiddag vertrekken de pelotons terug vanuit Boom, via Niel – en via een omweg langs Kalmthout en Brasschaat – naar Mechelen.

Loopteam

“Het is de eerste maal dat de 1.000 kilometer door Niel passeert”, zegt Tom Bridts van High Hopes. “Onze inwoners krijgen een unieke kans om de meer dan duizend deelnemende teams te komen aanmoedigen en een hart onder de riem te steken. Dat willen we natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan en we roepen dan ook iedereen in Niel op om die dag massaal te komen supporteren.”

Ook het loopteam van High Hopes blijkt een blijver te zijn: na de eerste deelname in De Schorre vorig jaar was er geen twijfel om ook dit jaar een team in te schrijven. “Op zondag 22 maart lopen onze vier looptoppers samen 100 kilometer in en om Knokke-Heist. De eerste loper, Filip, start voor 40 kilometer, een marathon zeg maar. Na 10 kilometer komt Lars erbij, die dus 30 kilometer loopt. Dan volgt Annelies na 20 kilometer en Peggy sluit aan voor de laatste 10 kilometer. De bedoeling is om samen over de eindmeet te komen.”

51.000 euro voor Kom op tegen Kanker

Om aan al de beide evenementen te kunnen deelnemen, moet in totaal wel 13.500 euro aan inschrijvingsgeld worden ingezameld. Dat bedrag gaat rechtstreeks naar het wetenschappelijk en patiëntgericht kankeronderzoek. “De afgelopen jaren wisten we in totaal al 51.000 euro in te zamelen voor Kom op tegen Kanker. We zijn dus van geen kleintje vervaard en rekenen erop dat we ook nu het benodigde bedrag bij elkaar kunnen sprokkelen”, zegt Tom.

Een van de activiteiten die geld in het laatje moeten brengen, is het eetfestijn ‘Schep van Trien tegen Kanker’. Dat vindt plaats op vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 maart in feestzaal De Met. Naast het bekende streekgerecht Schep van Trien, een soort stoofvlees met paardenvlees, is er ook vol-au-vent en vegetarische spaghetti te verkrijgen. Als afsluiter van de fondsenwerving voor 2020 is er op zaterdag 9 mei een optreden van Think Twice.

Wie Schep van Trien wil komen smullen, kan zich nu al inschrijven via deze link.