‘Zuster Valentina’ overleden op 91-jarige leeftijd Ben Conaerts

13 december 2019

12u46 0 Niel Julia ‘Zuster Valentina’ Vleminckx, de laatste van de zusters Annoncianden van Huldenberg die nog in Niel verbleef, is overleden. Ze was 91 jaar.

De zusters van Huldenberg werden in 1860 naar Niel gehaald om zich in te zetten voor het onderwijs en medische verzorging. Julia Vleminckx, bekend bekend als ‘Zuster Valentina’, kon zelf terugblikken op een loopbaan van zo’n twintig jaar in de Sint-Hubertusschool, vooral als leerkrachte in het derde leerjaar. Sinds december 1986 verbleef ze in het woonzorgcentrum Maria Boodschap, waar ze zich regelmatig inzette als vrijwilliger. Daar is ze op woensdag 11 december overleden.

De uitvaart vindt plaats op zaterdag 21 december bij de zusters Annonciaden in Huldenberg.