“Strijd heeft geloond”: PVDA blij met oplossing voor bewoners Parkwijk

Niel

PVDA Niel is opgelucht dat er voor de bewoners van de Parkwijk een oplossing uit de bus is gekomen. Eerder deze week werd bekend gemaakt dat zo goed als alle bewoners intussen zijn verhuisd naar een meer kwalitatieve huisvesting en dat begin augustus de sloop van de wijk van start kan gaan. “Dit is het bewijs dat protest loont”, klinkt het bij de partij.