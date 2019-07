‘Pirre’ Mampaey viert Vlaamse feestdag met wafelenbak: “Eén voorwaarde: de Vlaamse vlag moet uithangen” Ben Conaerts

11 juli 2019

17u05 0 Niel De Vlaamse feestdag is ieder jaar opnieuw een hoogdag voor de bekende dorpsfiguur en overtuigd flamingant Pierre ‘Pirre’ Mampaey (81). Deze namiddag kroop hij naar jaarlijkse traditie achter het fornuis en trakteerde hij met zelfgebakken Brusselse wafels.

Pierre ‘Pirre’ Mampaey is niet alleen een populaire volksfiguur in Niel, hij staat ook bekend als wafel- en haringbakker. Deze namiddag maakte hij die reputatie nog eens waar in café Olijftak, waar hij alle bezoekers op Brusselse wafels trakteerde. “De wafel is gratis, voor het slagroom vraag ik één euro”, zegt ‘de Pirre’. “Het is een jaarlijkse traditie op 11 juli. Ik doe dit nu al zo’n tien jaar. Er is maar één voorwaarde: de cafébaas moet zijn Vlaamse vlag hebben uitgehangen.”

De wafels van ‘de Pirre’ vielen duidelijk in de smaak. Het café liep al snel vol met lekkerbekken die van een Brusselse wafel wilden smullen. “Ik maak het deeg en het slagroom zelf”, verklapt ‘de Pirre’ zijn geheim. “In het slagroom ik een beetje meer suiker dan je in de spuitbussen vindt. Verder is het een kwestie van professioneel materiaal te hebben. De wafels zelf, die bak ik vier minuten op 200 graden.”

“Ik doe het voor mij plezier”, vervolgt de wafelbakker. “Als je het niet graag doet, hou je het ook geen jaren vol. Al zegt mijn vrouw dat ik ook wel graag in de belangstelling sta.” (lacht)