‘Dag van de natuur’ in Niels Broek: Natuurpunt gaat knotbomen onderhouden Ben Conaerts

20 november 2019

13u10 0 Niel Tijdens de ‘Dag van de natuur’ op zaterdag 23 november gaan de vrijwilligers van Natuurpunt Rupelstreek aan de slag in het Niels Broek.

“We trekken naar een weiland aan de Broeklei langs de Wullebeek in Niel”, klinkt het. “Daar werden omstreeks 2000 door onze vrijwilligers twee lange rijen knotbomen aangeplant die nu aan een onderhoudsbeurt toe zijn. De mooie rechte takken worden apart gehouden voor de campagne ‘Behaag… Natuurlijk’, terwijl de takkeneinden eveneens apart worden gehouden. Daarmee worden wilgeniglo’s en wilgentipi’s in scholen gebouwd.”

Iedereen die mee het snoeihout wil komen opruimen, is welkom van 9 tot 12 uur aan de Broeklei in Niel. De plaats van afspraak wordt gemarkeerd met een banner van Natuurpunt.