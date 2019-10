“Álle Parkwijkbewoners krijgen passende nieuwe thuis”: gemeente koopt 20 appartementen voor sociale huurders na aanhoudend protest Ben Conaerts

24 oktober 2019

14u05 0 Niel Goed nieuws voor de bewoners van de Parkwijk, die tegen eind van dit jaar moeten verhuizen. De gemeente gaat een twintigtal appartementen kopen om aan hen ter beschikking te kunnen stellen. “Hiermee is verzekerd dat alle Parkwijkbewoners een passende thuis kunnen vinden”, zegt schepen van Woonbeleid Anne Troch (Open Vld).

De bewoners van de Parkwijk moeten tegen eind dit jaar verhuisd zijn. Het gemeentebestuur heeft vastgesteld dat hun woningen niet langer voldoen aan de huidige normen en wil de wijk dan ook van de hand doen. De bewoners worden door een maatschappelijk assistente begeleid naar een nieuwe woonst, maar dat gaat niet voor iedereen even vlot. Sommigen vrezen dat ze Niel noodgedwongen zouden moeten verlaten voor een andere gemeente. Die onzekerheid lokte reeds verschillende protestacties uit, maar nu lijkt er een oplossing in zicht. De gemeente gaat via de intercommunale IGEAN een twintigtal appartementen aankopen In Niel die aan de bewoners ter beschikking kunnen worden gesteld. Kostprijs: 3,8 miljoen euro.

Omdat het nu snel moet gaan, zullen we samen met de bewoners scherp toezien op de selectie en de kwaliteitscontrole van de appartementen Chris Ceuppens (sp.a-Groen)

Binnengebied Nielderhoff

“Met deze aankoop is verzekerd dat alle Parkwijkbewoners een passende nieuwe thuis vinden”, zegt schepen van Anne Troch (Open Vld). “Eens de appartementen in het binnengebied Nielderhoff klaar zijn, kunnen de bewoners die voldoen aan de voorwaarden van sociaal verhuurkantoor De Ideale Woning zich kandidaat stellen voor een plek daar. Maar indien ze dat niet willen, kunnen ze blijven wonen op de plek waar ze op dat moment wonen.”

De aankoop van de appartementen is het sluitstuk van een hele reeks initiatieven om de bewoners te begeleiden in hun zoektocht naar nieuwe huisvesting. “Eerder werd ook al een extra maatschappelijk assistent aangeworven om de woonwensen en -noden in kaart te brengen. In samenwerking met de huisvestingsambtenaar worden wekelijks beschikbare koop- en huurwoningen bezocht om te bepalen of ze voldoen aan de woonbehoeften en is een inventaris opgesteld van de vrije assistentiewoningen in Niel en omgeving. Dankzij al deze initiatieven heeft een aantal van de bewoners inmiddels uitzicht op nieuwe passende huisvesting. Ze plannen op korte termijn te verhuizen naar een privéwoning, assistentiewoning of een woonzorgcentrum”, zegt Anne Troch.

Imagoschade

Oppositiepartij Sp.a-Groen is tevreden dat er een structurele oplossing komt voor de Parkwijkbewoners. “We vermoeden dat de aanhoudende druk van de oppositie en de schrik voor stemmenverlies als gevolg van de opgelopen imagoschade na de bewonersprotesten, een rol speelden”, zegt fractieleider Chris Ceuppens. “Ondertussen verloor het gemeentebestuur natuurlijk kostbare tijd en hadden de mensen maandenlang nodeloos kopzorgen. Omdat het nu snel moet gaan, zullen we samen met de bewoners scherp toezien op de selectie en de kwaliteitscontrole van de appartementen.”