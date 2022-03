Net als Dimitri Vegas gingen ook wij aan tafel in Namaste: “Hapklare Indische keuken die smaakt naar meer”

Dendermonde Bemanning marine­schip Castor bezoekt peterstad: ontvangst in stadhuis en rondlei­ding in de stad

Hoog bezoek aan Dendermonde vrijdag. De bemanning van marineschip Castor kwam langs. Dendermonde is al sinds 2014 peter van dit schip. Er vond een ontvangst in het stadhuis plaats en burgemeester Piet Buyse gaf de bemanningsleden een rondleiding in de stad.

