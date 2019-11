Neretsé in nauw na getuigenis van een van zijn slachtoffers WHW

27 november 2019

20u18 1 Voor het Brusselse assisenhof heeft een broer van Anastase Nzamwita, die tijdens de Rwandese genocide in het noordwestelijke dorp Mataba omkwam, getuigd over de betrokkenheid van beschuldigde Fabien Neretsé. Volgens getuigen richtte Neretsé in zijn geboortedorp Mataba een afdeling van de Interahamwe-militie op.

De broer van de vermoorde Nzamwita vertelde hoe hij samen met zijn broers bij het begin van de genocide terechtkon bij Neretsé, een vriend van de familie. De beschuldigde woonde toen in hoofdstad Kigali, en het gezin-Nzamwita werd onthaald door de moeder van Neretsé. Bij zijn terugkeer uit Kigali vroeg Neretsé zijn moeder wie haar gezegd had dat ze “slangen in zijn huis” mocht toelaten. “Zijn mama was verrast dat hij ons zo opjoeg”, aldus de broer, die in 1994 18 jaar oud was. Uiteindelijk keerden de broers terug naar hun ouders, in een dorpje in de buurt van Mataba. Op 17 mei 1994 zijn de Interahamwe bij hen aangekomen, zei de man. “Het was een zondagvoormiddag, wij hadden ons verstopt in een put in huis”, getuigde de man. “Ik ben naar buiten gegaan en zag dat we omcirkeld waren door de Interahamwe van Neretsé. Ik heb om hulp geroepen, en toen mijn grote broer Anastase mijn stem hoorde is hij naar buiten gelopen. De Interahamwe hebben hem gevat.” Ook de getuige kreeg te maken met de machetes van de jongerenmilitie, en hij zei daarvan nog altijd de littekens te dragen. Door snel te lopen is hij kunnen ontkomen aan de aanvaller. Pas later kwam hij te weten dat de Interahamwe een man verplicht hebben zijn broer te doden. Omdat hij met de aanvallers is opgegroeid, op dezelfde heuvels, zei de getuige zeker te weten dat ze voor Neretsé werkten. “Ik kende ze bijna allemaal, het waren mannen van Neretsé”, klonk het.