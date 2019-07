Negende editie van Pastoriefeesten met “spel zonder grenzen” Siebe De Voogt

Komende zondag vinden in Zerkegem voor de negende keer de jaarlijkse Pastoriefeesten plaats, georganiseerd door de plaatselijke Wallestekkers. Jabbekenaars kunnen zich tijdens het evenement met elkaar meten in een "spel zonder grenzen".

Naar goede gewoonte vindt tijdens de Pastoriefeesten van 7 tot 17 uur een rommelmarkt plaats rond de kerk. In Zaal Sarkoheem wordt vanaf 12 uur de 64ste editie van de Vlaamse kermis georganiseerd met een aperitief, barbecue en pannenkoeken. Eén van de hoogtepunten wordt ook dit jaar het “spel zonder grenzen”. In de voormiddag kunnen kinderen tot en met 13 jaar deelnemen aan activiteiten als kanovaren of ringsteken. In de namiddag nemen volwassen ploegen van vier personen, waarvan twee een sterke band hebben met Zerkegem, het tegen elkaar op in disciplines als een bungeerun, schieten of vlotten bouwen.