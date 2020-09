Zes ondernemers gekroond tot duurzame helden Anthony Statius

25 september 2020

15u43 0 Nazareth Het gemeentebestuur van Nazareth heeft zes lokale ondernemers benoemd tot ‘duurzame helden’. De winnaars kregen een geschenkmand en worden een maand lang in de kijker gezet.

Het lokaal bestuur organiseerde in september een verkiezing van duurzame helden. Nazarethse ondernemers konden zich kandidaat stellen door aan te tonen welke duurzame stappen ze zetten en welke positieve acties ze in coronatijden hebben ondernomen. Een onafhankelijke jury koos uit de zeventien deelnemers 5-vijf ‘duurzame helden’ en één ‘ereheld’.

“De duurzame helden zijn advocaet Hilde D’Hondt, textieldrukkerij Fabric, aannemer InHout, energieauditeur Bureau 9000 en de lokale supermarkt Spar”, zegt schepen Peter Versnaeyen (sp.a). “De Kringwinkel werd benoemd tot ‘ereheld’ omdat zowel hun corebusiness, hun personeelsbeleid als hun dagelijkse werking doordrongen is van duurzaamheid. De Kringwinkel geeft producten een tweede leven en verkoopt deze aan lage prijzen. Wat niet meer bruikbaar is, wordt op een correcte manier ingezameld en gerecycleerd. Deze onderneming biedt ook een job aan mensen die moeilijk aan werk geraken.”

“Wie de Nazareth-app downloadt, kan vanaf november elke maand kennis maken met een Nazarethse duurzame held” vervolgt de schepen. “De duurzame helden krijgen een geschenkmand en worden een maand lang in de kijker gezet door het lokaal bestuur. We gaan communiceren over de duurzame acties van de ondernemers en verwennen hun klanten en personeel met fairtradekoffie en chocolade.”