Zaakvoerster The Baby’s Corner deelt ervaringen in praktische babygids: “Er is nood aan een tante Kaat voor jonge mama’s” Anthony Statius

22 april 2020

17u19 0 Nazareth Sonia Pypaert van de bekende babywinkel The Baby’s Corner in Nazareth heeft een praktische gids voor jonge en aanstaande moeders geschreven. In ‘Onder mama’s’ deelt ze haar eigen ervaringen als mama van Lorenz (29), Antony (25) en Amélie (18). “De reis verloopt niet altijd zoals je verwacht, maar moederschap is het mooiste avontuur dat je zal beleven”, zegt Sonia.

The Baby’s Corner langs de Steenweg Deinze in Nazareth is al bijna 25 jaar een begrip in Oost-Vlaanderen. Duizenden aanstaande mama’s en papa’s vonden er hun weg in een doolhof van geboortelijsten, kinderkleding en speelgoed. Om kersverse ouders nog beter bij de hand te nemen, kroop Sonia in haar pen. Ze bundelde haar ervaringen als ondernemende mama van drie en die van zovele andere mama’s in het boek ‘Onder mama’s. Wat niemand je ooit vertelde over het prille moederschap’. Het boek is een ode aan alle mama’s, ook die mama’s bij wie het helemaal anders verloopt dan verwacht.

“Ik zie elke dag zwangere of kersverse mama’s binnenkomen in mijn winkel", vertelt Sonia. “De meerderheid zijn ‘millennial moms’, dat zijn mama’s die geboren zijn in de jaren tachtig en negentig. Zij worden overal en altijd omgeven door allerlei soorten media. Er is dokter Google, maar is de informatie die ze via die weg vinden wel juist? En dan zijn er nog Facebook, Pinterest en Instagram. Die kanalen kunnen positief worden gebruikt: je kunt terecht op fora of websites waar je gelijkgestemden terugvindt en tips van andere mama’s kunt krijgen, maar hoeveel zie je eigenlijk van het échte leven van die persoon? Het leven van een mama is breed en druk. Ze heeft vrienden met wie ze contact wil blijven houden, ze heeft een job, al dan niet een partner, haar passies en natuurlijk haar kroost. Ze houdt van op reis gaan en het huis uit trekken. En tussen al die facetten zoekt ze naar een evenwicht en naar rust.”

“Mijn eigen verhaal en de ervaringen van de duizenden mama’s die hier de voorbije 25 jaar over de vloer zijn geweest heb ik nu gebundeld in een boek”, vervolgt Sonia. “Jonge ouders zitten met zo veel vragen en het is belangrijk om op de juiste manier te communiceren. Er is zoveel informatie te vinden en in mijn boek probeer ik zo goed mogelijk in het hoofd van jonge mama’s te duiken. Het boek is een gids vol praktische tips voor tijdens de voorbereiding, de zwangerschap en de eerste maanden na de bevalling. Zo staan er staan geboortelijsten, checklijsten en zelfs een ‘papaplan’, in maar er is ook een emotioneel luik aan verbonden. Want een kindje krijgen is een emotionele rollercoaster, die je leven volledig verandert. Toen ik mama werd van Lorenz waren er maar weinig mensen die mij konden bijstaan tijdens de moeilijke momenten en daarom wil ik net die persoon zijn voor andere mama’s, een soort tante Kaat voor aanstaande moeders. Een kindje krijgen is de mooiste reis die je zal maken, maar het is niet altijd de reis die je voor ogen had. Hoe het ook loopt, leer ervan genieten en verwacht het onverwachte, dat is de beste raad die ik kan geven.”

Het boek Onder mama’s wordt uitgegeven door Lannoo. Meer info via www.soniapypaert.be.