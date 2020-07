Zaakvoerder The Baby’s Corner lanceert podcasts over het prille moederschap Anthony Statius

09 juli 2020

12u38 0 Nazareth Sonia Pypaert, de oprichtster van de bekende winkel The Baby’s Corner in Nazareth, lanceert een reeks podcasts met tips voor jonge en aanstaande mama’s. De reeks sluit aan bij Sonia Pypaert, de oprichtster van de bekende winkel The Baby’s Corner in Nazareth, lanceert een reeks podcasts met tips voor jonge en aanstaande mama’s. De reeks sluit aan bij het boek Onder mama’s , dat eerder dit jaar verscheen.

Sonia Pypaert van The Baby’s Corner in Nazareth heeft niet stilgezeten tijdens de lockdown. In april kwam haar boek Onder mama’s. Wat niemand je ooit vertelde over het prille moederschap’ uit, een praktische gids voor jonge en toekomstige mama’s, en vandaag voegt ze er een reeks podcasts aan toe over dezelfde onderwerpen.

“Ik baseerde mij voor het boek én voor de podcasts op een reeks intense en intieme gesprekken met mama’s in spe en ervaren moeders”, zegt Sonia. “Gesprekken met een grote openheid en één duidelijke rode draad: we praten te weinig met mekaar over de twijfels en kleine en grote zorgen. Elke moeder bouwt een imperium op vol wijsheid, met vallen en weer opstaan. Tijd nu om al die wijsheid en ervaringen te delen want die roze wolk is een volkssprookje dat omzichtig moet verteld worden. De reeks telt tien afleveringen en de eerste gaat live op woensdag 15 juli.”

Onder mama’s - de podcast vind je terug op Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify. Meer info via www.ondermamas.be.