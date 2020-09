Xwift Racing Events stelt deelname 24 Uur van Zolder uit naar volgend jaar Joost Custers

24 september 2020

10u17 0 Nazareth Na verschillende succesvolle racewedstrijden richtte Xwift CEO Pieter Denys Xwift Racing Events in juli 2019 op. Xwift Racing Events wil het klassieke circuit van netwerkevents naar een hoger niveau tillen en de ‘fun’ in netwerken terugbrengen. Ondernemers krijgen de unieke kans om, met behulp van een professioneel team, de eerste stappen te zetten in de autosportwereld. De intensieve race initiatie creëert bovendien een nieuwe dimensie in het ondernemerschap en zorgt ervoor dat collega-ondernemers elkaar op een andere manier leren kennen.

Naast CEO’s en ondernemers uit verschillende sectoren nemen ook enkele bekende ondernemende Vlamingen waaronder Andy Peelman, Gunther Levi, Ruth Beeckmans en Wout Bru deel aan de raceopleiding. Zij werkten, samen met het professioneel team van Xwift Racing Events en de gemotiveerde deelnemers, het afgelopen jaar nauw samen naar de ultieme climax: de 24u van Zolder.

Na theoretische simulatortrainingen in het trainingscentrum van Xwift en verschillende praktijkgerichte trackdays op het circuit van Zolder en Spa-Francorchamps gooide de coronacrisis serieus wat roet in het eten. Zo werd de 24u van Zolder die oorspronkelijk gepland stond in het weekend van 8-9 augustus, uitzonderlijk verplaatst naar het weekend van 7-8 november.

Corona gooit roet in het eten

“De coronacrisis maakt het meer dan ooit duidelijk dat netwerken van cruciaal belang is voor elke ondernemer. De interesse van ondernemers om het Xwift Racing team te vervoegen is dan ook groot. Maar door de onzekerheid die COVID-19 met zich meebrengt hebben we in onderling overleg met de deelnemende ondernemers en bekende Vlamingen besloten om onze deelname uit te stellen naar 7 en 8 augustus van volgend jaar”, aldus CEO Pieter Denys.

Het uitstellen van de deelname brengt nog meer mogelijkheden: “Momenteel nemen er 20 ondernemers deel in het Xwift Racing team. Met het opkrikken van ons wagenpark van vijf naar zeven racewagens zijn wij momenteel nog op zoek naar acht CEO’s en ondernemers. Ons geduld wordt op de proef gesteld, maar we zijn ervan overtuigd dat de keuze om onze deelname uit te stellen op het einde van de rit zal lonen. Wij kunnen alleszins niet wachten om dit traject verder te zetten en kijken alvast uit naar de 24u van Zolder, waar jaarlijks duizenden autoliefhebbers naar toe trekken”, vult Pieter Denys aan.